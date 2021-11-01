В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, летальный случай зарегистрировали в Бишкеке. Умерший не был вакцинирован.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране умерли 2 тысячи 672 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.