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Общество

Ушел из жизни вице-президент Международной ассоциации ветеранов спецназа «Альфа»

Ушел из жизни вице-президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Кыргызстана полковник госбезопасности Муса Курманбаев. Ему было 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Муса Узакбаевич пришел на службу в органы госбезопасности из Министерства обороны в 1998 году на должность офицера-взрывотехника. За годы службы обезвредил больше 100 взрывных устройств. Участник ряда антитеррористических операций, включая Баткенские события. Дослужился до начальника штаба Управления специальных операций «Альфы» ГКНБ. Все, кому довелось служить с ним, запомнили его как настоящего офицера и ответственного сотрудника. Родина не раз отмечала заслуги офицера боевыми наградами. Для многих из нас он был отзывчивым другом, старшим товарищем и учителем», — говорится в сообщении ассоциации.

Похороны пройдут сегодня в Таласе — на родине Мусы Курманбаева. Руководство ассоциации и ветераны ГКНБ выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212187/
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