В Бишкеке 1 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День уменьшился до 10 часов 19 минут.
Отключение света, газа, воды
- 1-5 ноября — микрорайон «Нижний Джал», район, ограниценный улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева,Ташкумырской, Ажыбек Баатыра, проспектом Айтматова, переулком Пожарским.
У кого намечается той
Абдибакыт Халмурзаев
Родился 1 ноября 1968 года в селе Кызыл-Булак Ошской области. Прокурор Иссык-Кульской области.
Гульнур Сатылганова
Родилась 1 ноября 1968 года в Токтогуле Джалал-Абадской области. Певица, народная артистка КР.
Памятные даты
День работника милиции Кыргызской Республики
Ежегодно 1 ноября сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают профессиональный праздник.
Он установлен постановлением правительства от 17 сентября 1993-го по предложению Министерства внутренних дел. В этот день в 1924 году в Кара-Кыргызской автономной области образована милиция.
Международный день вегана
Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Сагындык Омурбаев
Родился 1 ноября 1930 года селе Ак-Кудук Нарынской области. Народный писатель Кыргызской Республики, поэт, прозаик и переводчик.
Творческая биография Сагындыка Омурбаева начинается с 1950 года. Первой книгой стал сборник стихов и поэм «Лучи мира» («Тынчтык нуру», 1954). Автор широко известен романами «Борондуу кундор», «Телегей», «Кок Жайык», «Улуу Уркун».
Литературные беседы мастера о культуре кыргызского языка, его глубине и многомерности признаны уникальными, а цикл работ по языкознанию «Тил табияты» высоко оценен экспертами.
Сагындык Омурбаев оставил яркие переводы произведений классиков советской, русской и зарубежной литературы, которые по сей день входят в учебные программы школ и вузов.
Народному писателю Кыргызстана Сагындыку Омурбаеву в 2015 году в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к его 85-летию, установлен бюст на малой родине в селе Кочкор Нарынской области.
Родился академик Алмаз Алдашев
Родился 1 ноября 1953 года во Фрунзе. Ученый, академик Национальной академии наук Кыргызстана.
Впервые выделил и описал белки-гипоксины и идентифицировал некоторые из них. Автор 178 научных публикаций.
Возглавлял Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и медицины при Национальном центре кардиологии и терапии, был специалистом в области биохимии и молекулярной биологии. Был вице-президентом НАН КР.
Алмаз Алдашев неоднократно также говорил о том, что Ботаническому саду имени Энвера Гареева угрожают трансформация земель и массовая застройка.
Умер в 2016-м.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Доме-музее Семена Чуйкова.
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