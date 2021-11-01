00:47
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 1 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День уменьшился до 10 часов 19 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 1-5 ноября — микрорайон «Нижний Джал», район, ограниценный улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева,Ташкумырской, Ажыбек Баатыра, проспектом Айтматова, переулком Пожарским.

У кого намечается той

Абдибакыт Халмурзаев

Родился 1 ноября 1968 года в селе Кызыл-Булак Ошской области. Прокурор Иссык-Кульской области.

Гульнур Сатылганова

Родилась 1 ноября 1968 года в Токтогуле Джалал-Абадской области. Певица, народная артистка КР.

Памятные даты

День работника милиции Кыргызской Республики

службы по связям с общественностью мэрии города Ош
Фото службы по связям с общественностью мэрии города Ош. Праздничные мероприятия в управлении внутренних дел Оша

Ежегодно 1 ноября сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают профессиональный праздник.

Он установлен постановлением правительства от 17 сентября 1993-го по предложению Министерства внутренних дел. В этот день в 1924 году в Кара-Кыргызской автономной области образована милиция.

Международный день вегана

Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Сагындык Омурбаев

Родился 1 ноября 1930 года селе Ак-Кудук Нарынской области. Народный писатель Кыргызской Республики, поэт, прозаик и переводчик.

Творческая биография Сагындыка Омурбаева начинается с 1950 года. Первой книгой стал сборник стихов и поэм «Лучи мира» («Тынчтык нуру», 1954). Автор широко известен романами «Борондуу кундор», «Телегей», «Кок Жайык», «Улуу Уркун».

Литературные беседы мастера о культуре кыргызского языка, его глубине и многомерности признаны уникальными, а цикл работ по языкознанию «Тил табияты» высоко оценен экспертами.

Сагындык Омурбаев оставил яркие переводы произведений классиков советской, русской и зарубежной литературы, которые по сей день входят в учебные программы школ и вузов.

Народному писателю Кыргызстана Сагындыку Омурбаеву в 2015 году в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к его 85-летию, установлен бюст на малой родине в селе Кочкор Нарынской области.

Родился академик Алмаз Алдашев

из интернета
Фото из интернета. Алмаз Алдашев

Родился 1 ноября 1953 года во Фрунзе. Ученый, академик Национальной академии наук Кыргызстана.

Впервые выделил и описал белки-гипоксины и идентифицировал некоторые из них. Автор 178 научных публикаций.

Возглавлял Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и медицины при Национальном центре кардиологии и терапии, был специалистом в области биохимии и молекулярной биологии. Был вице-президентом НАН КР.

Алмаз Алдашев неоднократно также говорил о том, что Ботаническому саду имени Энвера Гареева угрожают трансформация земель и массовая застройка.

Умер в 2016-м.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Доме-музее Семена Чуйкова.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212149/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
В&nbsp;микрорайоне &#8470;&nbsp;4&nbsp;отремонтировали дорогу. Теперь долбят асфальт в&nbsp;поисках люков В микрорайоне № 4 отремонтировали дорогу. Теперь долбят асфальт в поисках люков
От&nbsp;редактора &laquo;Кыргызфильма&raquo; требуют извинений за&nbsp;националистические выпады От редактора «Кыргызфильма» требуют извинений за националистические выпады
Бизнес
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
1 ноября, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
31 октября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 ноября: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спектакли
16:00
Чудаки парковки. Тротуар возле здания Минздрава в Бишкеке превратили в стоянку
15:30
Большинство кыргызстанцев считает, что дела в стране идут хорошо
15:00
Мгновения жизни. Осень в парке имени Ататюрка и река Сох