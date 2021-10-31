Неделя-24. Рост цен на ГСМ, и смена руководства таможни

ГКНБ продолжает задерживать чиновников. На этот раз в руки чекистов попал заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Ильич Марсбек уулу. По официальным данным, «группа должностных лиц и отдельных компаний вступила в сговор и несколько лет создавала искусственные барьеры для беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны». Вместе с действующим чиновником задержали и бывшего заместителя главы ведомства Амангельды Исаева.

Новым главой Таможенной службы стал Адилет Кубанычбеков. Назначили и его заместителей — Эрика Ирискулбекова и Азамата Абдыкалыкова. Адилет Кубанычбеков возглавлял логистический центр Silk Way. Прежний председатель Таможенной службы Самат Исабеков подал в отставку. Должности покинули и его заместители — Кубаныч Шатемиров и Кыялбек Мукашев.

Неожиданно в структуру правительства вернули Министерство цифрового развития. Буквально пару недель назад его решили ликвидировать. А тут передумали и вернули назад. Возглавит его Дастан Догоев. Он руководил ведомством и до изменения структуры правительства.

О чем интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Год правления Садыра Жапарова

Фото 24.kg. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

23 октября Садыр Жапаров дал первую большую пресс-конференцию в статусе полноправного главы государства. Он подвел итоги прошедших с октябрьских событий двенадцати месяцев и, судя по риторике, считает, что после смены власти жизнь в стране заметно улучшается. Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов тоже подвел итоги первого года правления Садыра Жапарова и рассказал о них 24.kg.

О новом главе Таможенной службы

Адилет Кубанычбеков назначен на должность председателя Государственной таможенной службы. Соответствующее распоряжение подписал накануне глава кабмина Акылбек Жапаров. Редакция 24.kg собрала пять интересных фактов о новом главном таможеннике страны.

Выборы-2021: в парламент идут судимые, и все больше жалоб

Фото из интернета. Люди с криминальным прошлым есть и среди одномандатников, и в партийных списках

В Кыргызстане 28 ноября пройдут очередные выборы в Жогорку Кенеш. В партийных списках и среди кандидатов-одномандатников есть люди с криминальным прошлым. 24.kg решило напомнить, кто из претендентов на депутатский значок привлекался к уголовной ответственности. Подробнее — «Выборы-2021. Кто из кандидатов привлекался к уголовной ответственности».

Очередная избирательная кампания традиционно началась с жалоб. От ЦИК требуют наказать отдельных кандидатов по одномандатным округам. В координационную группу практически ежедневно поступают сигналы о подкупе и преждевременной агитации. Есть претензии и к партиям. Подробнее — «Выборы-2021. До финиша еще далеко, а количество жалоб растет».

О пытках, психбольницах и унижении людей

Фото 24.kg. Бакыт Рысбеков

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток могут лишиться иммунитета — статуса, позволяющего им беспрепятственно защищать права кыргызстанцев, содержащихся даже в самых закрытых учреждениях. Опасениями по этому поводу с 24.kg поделился глава центра Бакыт Рысбеков. Он также рассказал, как чиновники реагируют на выявленные в их ведомствах нарушения, пытках в ИВС, голодных и запуганных пациентах психбольниц и многом другом.

Горючка продолжает дорожать

Ситуация на рынке ГСМ близка к критической. Цены растут практически ежедневно. Прогнозы на ближайшие недели пессимистичные. Нефтетрейдеры исчерпали возможности для стабилизации ситуации. Государство требует сдерживания цен, но помогать не торопится. Подробнее о ситуации в материале «Рынок ГСМ. Цены растут как на дрожжах, государство помогать не собирается».

Детские проблемы: депрессии и коронавирус

Фото из интернета. Число детей, страдающих различными психологическими проблемами, увеличивается

В Кыргызстане специалисты отмечают рост тревожных и депрессивных расстройств среди детей и подростков. Растет и статистика суицидов среди несовершеннолетних. Что может повлиять на развитие психических расстройств и какие признаки поведения должны насторожить родителей? Об этом в материале «Депрессивные расстройства и рост суицидов у детей. В чем причины и как помочь».

В Кыргызстане растет заболеваемость среди детей. Медики утверждают: это не коронавирус, а сезонное заболевание ОРВИ. О том, как предотвратить COVID-19 у детей и что делать, если ребенок все же заболел, 24.kg рассказали заведующая отделением острой респираторной патологии НЦОМиД, кандидат медицинских наук Динара Кабаева и заместитель директора ОЦСМ Первомайского района Диляра Искакова. Подробнее — «COVID-19. Если ребенок заболел: 10 советов».

Горькие плоды удаленного обучения

Фото из интернета. Удаленное обучение серьезно сказалось на качестве образования

Год дистанционного обучения не мог не отразиться на учениках школ и студентах вузов. Итоги ООТ показали, что за три года средний балл снизился почти на три единицы. Меньше стало и тех, кто смог преодолеть установленный порог в 110 баллов. Но в вузах оптимизма не теряют, хотя и признают, что уровень образования за последний год снизился. Подробнее — «Год на удаленке. Как вузы пожинают плоды дистанционного обучения».

Как поднять школу? Есть вариант

Проблем в школьном образовании воз и маленькая тележка. Из-за слабой материально-технической базы, отсутствия элементарных условий и нехватки профессиональных кадров кыргызстанские ученики показывают слабые результаты в международных рейтингах. Эксперты интеллектуального фонда KG Analytics попытались ответить на вопрос, что же делать, и предложили два основных решения. Подробнее в материале «Бесплатное образование за счет родителей, или Помогут ли ваучеры школьникам».

Украинка, которая обрела в Кыргызстане вторую родину

Фото из архива Леси Кметь. На отдыхе

Леся Кметь родом из Украины. По специальности — геолог. Окончила Львовский государственный университет. После завершения учебы она с супругом поехала по распределению в Кыргызстан, тогда Советскую Киргизию. Молодые думали, что пробудут в маленькой горной республике лет пять от силы, не больше. Но сложилось иначе. Прошло 36 лет... Подробнее — «Иностранкой себя не ощущаю. Геолог из Львова о жизни в Кыргызстане».

Кыргызстанец, который строит на Иссык-Куле пирсы

С детства Эльзар Мамытов мечтал о море. Но бороздить океанские просторы пареньку с Иссык-Куля не довелось, хотя любовь к водной стихии осталась навсегда. Сегодня наш герой занимается изготовлением пирсов, к которым причаливают корабли и маломерные суда. Как рассказал Эльзар Мамытов, в восьмом классе в Чолпон-Ате он устроился в яхтклуб матросом.

Совет: как выжить в соцсетях, и после общепита

Фото из интернета. Кибербуллинг для многих стал настоящим испытанием на прочность

Кроме полезного и позитивного контента в соцсетях можно натолкнуться на негатив и оскорбления. Как оградить себя от этих нападок, а также о так называемом кодексе поведения в социальных сетях 24.kg рассказала блогер и маркетолог из Казахстана Марина Шарипова — «Негатив в интернете. Как оградить себя от нападок в соцсетях».

В Бишкеке зафиксирован случай массового отравления. В медучреждения с 23 по 24 октября обратились 85 человек. Стационарное лечение получает одна пациентка, ее состояние стабильное. Остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Нутрициолог Республиканского центра укрепления здоровья Марина Дуйшенкулова рассказала 24.kg, как обезопасить себя от отравлений экзотическими блюдами и что делать, если после приема пищи вы начали чувствовать недомогание.

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей 24.kg

Фото Владислава Ногая. Ала-Арчинское ущелье

Погода стала нестабильной, теплые дни резко сменяются холодными дождями. Выбираться на природу все сложнее. Поэтому наши виртуальные путешествия все актуальнее. Сегодня мы его посвятим осени и Чуйской долине. Точнее некоторым из ее многочисленных ущелий. Подробнее — «Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и Ала-Арчинское ущелье».

Нет тротуара? В мэрии Бишкека подсказали, куда идти

Тротуары в Бишкеке — больная тема для горожан. Столичные власти уделяли повышенное внимание ремонту дорог, пешеходной же инфраструктуре оставались крохи. Ситуация немного улучшилась с началом реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека». Но читатели 24.kg продолжают присылать в редакцию фото и видео разбитых пешеходных аллей, по которым опасно ходить.