В Бишкеке 31 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День уменьшился до 10 часов 22 минут.

Памятные даты

День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Кыргызской Республики

Фото пресс-службы президента. Водители бишкекских автобусов

День работников автомобильного транспорта, или просто — День автомобилиста отмечается в Кыргызстане и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

День местных сообществ Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Здание мэрии Балыкчи

День местных сообществ Кыргызской Республики отмечается в последнее воскресенье октября.

День установлен постановлением правительства от 6 марта 2003 года в соответствии с указом президента об оказании государственной поддержки органам местного самоуправления первичного уровня.

История развития местного самоуправления Кыргызстана говорит о непростом пути, пройденном страной за краткий промежуток времени в направлении реализации принципов местного народовластия, внедрения открытости и прозрачности действий местных органов власти и, в конечном итоге, повышения эффективности территориального управления.

Всемирный день городов

Фото 24.kg. Город Бишкек

День учрежден, чтобы привлечь внимание к проблемам мировой урбанизации. Согласно данным ООН, к 2050 году более 60 процентов населения планеты будут городскими жителями. Еще в 1950-х таковых было всего 30 процентов.

Каждый день города мира пополняются почти на 180 тысяч человек.

Международный день экономии

По замыслу его создателей сегодня следует не только экономить деньги, но и экономить в широком смысле этого слова время, силы, бережно относиться к вещам.

В 1989 году Международный день экономии официально закреплен директивой ООН.

Хэллоуин — ночь перед Днем всех святых

Фото из интернета

Хэллоуин берет истоки из кельтской культуры. У кельтов существовали четко обозначенные «начала времен года». Их было четыре. Самайн — приход зимы — отмечался 31 октября.

Кстати, тыква — изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Калыгул Бай уулу

Фото из интернета. Калыгул Бай уулу

31 октября 1785 года в Иссык-Кульской области родился акын, философ, родоначальник кыргызской акынской поэзии Калыгул Бай уулу.

Добровольное вхождение кыргызов в состав Российской империи вызвало резкие перемены в духовной жизни народа, вследствие чего возникло литературное течение «Замана» («Эпоха»). Одним из первых его представителей и стал Калыгул Бай уулу.

До Октябрьской революции наследие Калыгула передавалось из уст в уста. Последователи цитировали его изречения и распространяли их среди населения, при этом утверждая: «Это были слова Калыгула».

В отличие от других акынов-импровизаторов он не участвовал в поэтических состязаниях — айтышах, а все свои назидания выражал крылатыми рифмованными речитативами без инструментально-музыкального сопровождения.

Калыгул Бай уулу умер в возрасте 70 лет в 1855-м в селе Ак-Суу Иссык-Кульской области. Тело его похоронено там же, вблизи села Кара-Ой. 30 октября 1999 года в родном селе акына-импровизатора сооружен мавзолей.

Родился виртуоз-комузист Атай Огонбаев

Фото open.kg. Атай Огонбаев

В 1900 году в селе Кок-Кашат (ныне Таласский район) родился композитор и народный певец, виртуоз-комузист Атай Огонбаев. Основатель и руководитель Ансамбля комузистов Киргизской ССР.

Игре на комузе и пению обучался у Токтогула Сатылганова. Его игра отличалась высочайшей техничностью. В этом плане он стоит особняком среди других известных комузистов.

Атай Огонбаев играл, положив комуз на плечо, на голову, заложив его за спину, вращая вокруг туловища, поражая слушателей виртуозной техникой.

Он создал множество любовно-лирических песен, популярных в народе. «Куйдум чок», «Ой булбул», «Гул» стали шедеврами кыргызской песенной лирики.

В 2000-м почта Кыргызстана выпустила марку, посвященную композитору Атаю Огонбаеву.

Умер государственный и военный деятель Михаил Фрунзе

Фото из интернета. Михаил Фрунзе

В 1925 году в возрасте 40 лет в Москве умер революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной Армии во время Гражданской войны, военный теоретик Михаил Фрунзе.

В Кровавое воскресенье, 9 января 1905-го, участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».

С января 1925 года — председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Под его руководством проводилась военная реформа. Автор ряда военно-теоретических работ.

Похоронен 3 ноября 1925-го на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Умер режиссер Талгат Асыранкулов