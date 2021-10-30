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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 октября ясно. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День уменьшился до 10 часов 24 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-19.00 — жилмассив «Каинда» (улица Элебесова, переулок Дорожный);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Кен-Кол, Кен-Суу), «Ак-Босого» (улицы Чуй-4 — Чуй-6, Чуй-14 — Чуй-16).

У кого намечается той

Аалы Карашев

Родился 30 октября 1968 года в селе Ак-Джар Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Памятные даты

Состоялись выборы президента Кыргызстана

REUTERS
Фото REUTERS. Алмазбек Атамбаев

30 июня Жогорку Кенеш назначил проведение выборов президента страны на 30 октября 2011 года — за эту дату проголосовали 107 депутатов, против — 1.

Из 16 кандидатов победу одержал Алмазбек Атамбаев, набрав 63,24 процента голосов избирателей. Второе и третье места заняли Адахан Мадумаров и Камчыбек Ташиев соответственно.

Люди, которые меняли мир

Родился советский живописец Семен Чуйков

из интернета
Фото из интернета. Семен Чуйков

Родился 30 октября 1902 года в Пишпеке. Народный художник СССР.

В 1934-м при активном содействии Семена Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935 году открылась первая студия, на основе которой в 1939-м образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Семена Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

из интернета
Фото из интернета. Одна из его самых известных картин «Дочь советской Киргизии»

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в Золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

Умер 18 мая 1980 года в Москве.

Родился кинодраматург Кубат Жусубалиев

www.kino-teatr.ru
Фото www.kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Солдатенок»

Родился 30 октября 1941 года в селе Кердегей Ошской области Киргизской ССР.

С 1968-го — редактор студии «Кыргызтелефильм».

В 1967 году выходят сборник рассказов на кыргызском языке и повесть «Солнце не закончило свой автопортрет».

В кино Кубат Жусубалиев известен как актер, а также сценарист документальных теле­фильмов «Куда прилетают лебеди» (1968), «Здравствуй, джайлоо» (1977, в соавторстве), «Кумыс» (1978), «Яки рождаются на снегу» (1979), очерков «Мосты Дюйшена» (1972, приз «Золотой дракон» на Кра­ковском международном фестивале в 1973-м), «Поле Кульсары» (1972), «Дар» (1973).

Член Союза кинематографистов СССР с 1975 года.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева покажет оперу «Князь Игорь»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — трагифарс «Гроза» и сказку «Иван да Марья»;
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212137/
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