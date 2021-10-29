Правила въезда в Россию для трудовых мигрантов изменились. Пояснение от МВД

Правила въезда в Россию для трудовых мигрантов изменились. 29 декабря в силу вступили изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

С учетом вступивших в силу изменений граждане Кыргызской Республики обязаны:

однократно пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию;

в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие фактов употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

регулярно в течение 30 календарных дней со дня истечения действия данных медицинских документов представлять в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственные предприятие или уполномоченную организацию актуальные медицинские документы.

В случае неисполнения вышеупомянутых требований срок временного пребывания в Российской Федерации сокращается.

Также в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в отношении таких граждан принимается решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении въезда.

Министерство внутренних дел Кыргызстана настоятельно рекомендует соотечественникам, выезжающим на территории Российской Федерации ознакомиться с вышеупомянутым федеральным законом и не пренебрегать соблюдением новых требований.