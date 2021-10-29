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Общество

Аскарбек Джаныбеков: Вопрос экспорта кукурузы решится в ближайшее время

Готовится постановление, разрешающее экспортировать из Кыргызстана часть урожая кукурузы. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков.

«Мы провели встречу с сельхозпроизводителями на площадке министерства. Пришли к решению, что постановление, разрешающее сегодня экспорт, необходимо. Оно готовится. И будет подписано после расчетов потребности в кормовых республики и уточнения количества кукурузы, которое мы можем экспортировать», — сказал он.

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Отметим, по заверениям сельхозпроизводителей, порядка 400 тысяч тонн урожая кукурузы в этом году могут сгнить на полях. Причина — запрет экспорта кормовых.

Напомним, временный запрет на вывоз из Кыргызстана скота и других сельхозпродуктов был введен Тилеком Токтогазиевым 19 ноября 2020 года. По замыслу автора постановления № 569, запрет должен был действовать до стабилизации и нормализации экономической ситуации в стране.

Часть ограничений позже сняли, однако в июне список запрещенного к вывозу пополнил ряд кормов и зерновых — сено, комбикорм, кукуруза, ячмень.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212087/
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