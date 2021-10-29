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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 245,4 миллиона, умерли более 4,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 501 тысячу 214 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 245 миллионов 497 тысяч 587 человек. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 826 тысяч 98), Индии (34 миллиона 231 тысяча 809), Бразилии (21 миллион 781 тысяча 436), Франции (7 миллионов 248 тысяч 285), Великобритании (8 миллионов 978 тысяч 443), России (8 миллионов 260 тысяч 45), Турции (7 миллионов 961 тысяча 505), Аргентине (5 миллионов 286 тысяч 74), Иране (5 миллионов 899 тысяч 509), Колумбии (4 миллиона 997 тысяч 444), Испании (5 миллионов 8 тысяч 887), Италии (4 миллиона 757 тысяч 231) и Германии (4 миллиона 553 тысячи 773).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 980 тысяч 12. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 474 человека. В том числе в США всего скончались 743 тысячи 358 человек, Бразилии — 607 тысяч 68, Индии — 456 тысяч 386, Мексике — 287 тысяч 769, России — 230 тысяч 786, Великобритании — 140 тысяч 628 и Италии — 132 тысячи 4.

В Кыргызстане зарегистрировали 181 тысячу 105 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 15 тысяч 439, Узбекистане — 184 тысячи 905, Таджикистане — 17 тысяч 486.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212063/
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