Строительство в парке имени Ататюрка. Компания утверждает, что ничего не строит

Сотрудники городского управления архитектурно-строительного контроля Бишкека проверили проводимые работы на территории возле парка имени Ататюрка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, ОсОО «БСК Капитал Групп» выдали уведомление о предоставлении разрешительных документов на ведение строительно-монтажных работ. Управляющий директор Э.Солтонбеков написал объяснительную, в которой указал, что компания не ведет строительство какого-либо объекта, «а лишь на территории частной собственности провели работы по выравниванию грунта и сносу старых фундаментов».

«Все виды работ на данной территории приостановлены. Мэрия Бишкека направила материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия соответствующих мер», — отметили в муниципалитете.

Ранее в ГУ «Бишкекглавархитектура» сообщили, что разрешительных документов на строительство на территории парка имени Ататюрка нет.