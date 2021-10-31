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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 1 тысяча 419 человек, 227 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 419 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 696 человек, в больницах — 723. В том числе 31 человек — в крайне тяжелом состоянии, 196 — в тяжелом. Состояние 496 больных (или 68,6 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 78 человек, из них в Бишкеке — 42, Оше — 2, Чуйской области — 19, Ошской — 3, Таласской — 5, Иссык-Кульской — 7.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 646 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212052/
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