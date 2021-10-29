В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 426 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 718 человек, в больницах — 708. В том числе 29 человек — в крайне тяжелом состоянии, 199 — в тяжелом. Состояние 483 больных (или 68,2 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровел 91 человек, из них в Бишкеке — 50, Оше — 2, Чуйской области — 22, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 493 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.