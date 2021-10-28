Палестина хочет сотрудничать с КР в сфере здравоохранения и сельского хозяйства

Палестина выразила желание сотрудничать с Кыргызстаном в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Об этом шла речь на встрече замминистра иностранных дел, внешней торговли и инвестиций КР Айбека Артыкбаева с послом Палестины в КР Мохаммадом Таршахани.

Айбек Артыкбаев предложил установить новые контакты на различных уровнях и направить усилия на расширение двусторонней договорно-правовой базы для активизации кыргызско-палестинских отношений.

В свою очередь посол Мохаммад Таршахани информировал о намерении палестинского международного агентства по сотрудничеству (PICA) взаимодействовать с Кыргызстаном в сфере здравоохранения и сельского хозяйства с целью обмена опытом и организации совместных проектов.

Заместитель министра Айбек Артыкбаев выразил готовность рассмотреть предложение.