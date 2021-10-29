В Бишкеке 29 октября облачно и дожди. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День уменьшился до 10 часов 27 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Ала-Арчинской, проспекта Жибек Жолу, улица Боконбаева, 245, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-19, Чуй-23);
- 9.30-11.30 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
- 9.30-13.30 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 2-4-я);
- 9.30-17.00 — улица Осмонкула, 295;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Кен-Кол, Кен-Суу), «Ак-Босого» (улица Чуй-4);
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Токомбаева, Жукеева-Пудовкина, Дачной, Аральской, переулок Дачный;
- 11.30-13.00 — микрорайон «Тунгуч», 5-8, 21, 23, 25, 27, 36, 36/1а, 36/1б, 37, 39;
- 13.00-15.00 — микрорайон «Тунгуч», 16/1, 17/2, 1-4, 12, 15, 17, 19;
- 13.00-18.00 — отрезки улиц Пушкина, Рыскулова, Павлова, Чимкентской, Кулиева, проспекта Чуй, переулок Краснознаменный;
- 14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29, Чуй-30);
- 15.30-17.30 — отрезки улиц Медерова, Найманбаева, Суванбердиева, Матросова, Скрябина, переулок Елецкий.
У кого намечается той
Калыс Ахматов
Алмаз Сазбаков
Памятные даты
В Кыргызстане прошли третьи президентские выборы
Выборы в Кыргызстане прошли 29 октября 2000 года. Аскар Акаев снова выдвинут в качестве кандидата, несмотря на то, что в Конституции было указано: «Одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд».
Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам глава государства злоупотребляет властью.
Всего на выборах было 19 кандидатов.
В итоге Аскар Акаев получил 74,47 процента голосов, Омурбек Текебаев («Ата Мекен») — 13,89 процента, Алмазбек Атамбаев (СДПК) — 6 процентов.
Всемирный день борьбы с инсультом
Установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006-м с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.
По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире.
На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, то сейчас около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста (30-40 лет).
Люди, которые меняли мир
Родился государственный и военный деятель Шабдан Джантаев
Родился 29 октября 1839 года в племени сары-багыш на территории нынешнего Кеминского района в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.
В 1860-м Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862 года участвовал в обороне Ташкента от мятежников.
Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком Азрети-Султана (Туркестана), а народ стал называть его Шабданом баатыром. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.
За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883-м пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста IV степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.
Умер 6 апреля 1912-го.
Родился ученый Зыяш Бектенов
Родился 29 октября 1911 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Выдающийся ученый, манасовед, языковед и фольклорист, заслуженный профессор Кыргызстана.
В соавторстве с Ташимом Байджиевым выпустил первый учебник кыргызского языка для 3-4-х классов и учебник по кыргызской литературе для средних школ.
В течение многих лет занимался изучением различных вариантов эпоса «Манас». Перевел на кыргызский язык произведения мировых классиков.
Скончался в 1994-м.
Родилась актриса Даркуль Куюкова
Родилась 29 октября 1919 года в селе Токольдош. Сценическая жизнь началась в 1936-м в Театре юного зрителя во Фрунзе. Сыграла более 100 разнохарактерных ролей. Создана целая галерея высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.
Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.
В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.
Избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.
Умерла 20 марта 1997-го.
Родился государственный деятель Феликс Кулов
Родился 29 октября 1948 года во Фрунзе. Кыргызский государственный и политический деятель, председатель партии «Ар-Намыс».
Занимал должности первого заместителя министра внутренних дел Киргизской ССР, министра внутренних дел КР, министра национальной безопасности, вице-президента, губернатора Чуйской области, мэра Бишкека (1987-1997), премьер-министра (2005-2007).
Был депутатом легендарного парламента, принимал непосредственное участие в разработке Декларации о независимости Кыргызстана.