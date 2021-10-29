00:49
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 октября облачно и дожди. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День уменьшился до 10 часов 27 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Ала-Арчинской, проспекта Жибек Жолу, улица Боконбаева, 245, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-19, Чуй-23);
  • 9.30-11.30 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
  • 9.30-13.30 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 2-4-я);
  • 9.30-17.00 — улица Осмонкула, 295;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Кен-Кол, Кен-Суу), «Ак-Босого» (улица Чуй-4);
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Токомбаева, Жукеева-Пудовкина, Дачной, Аральской, переулок Дачный;
  • 11.30-13.00 — микрорайон «Тунгуч», 5-8, 21, 23, 25, 27, 36, 36/1а, 36/1б, 37, 39;
  • 13.00-15.00 — микрорайон «Тунгуч», 16/1, 17/2, 1-4, 12, 15, 17, 19;
  • 13.00-18.00 — отрезки улиц Пушкина, Рыскулова, Павлова, Чимкентской, Кулиева, проспекта Чуй, переулок Краснознаменный;
  • 14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29, Чуй-30);
  • 15.30-17.30 — отрезки улиц Медерова, Найманбаева, Суванбердиева, Матросова, Скрябина, переулок Елецкий.

У кого намечается той

Калыс Ахматов

Родился 29 октября 1971 года в селе Боролдой Чуйской области. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Алмаз Сазбаков

Родился 29 октября 1981 года в Токмаке. Специальный представитель правительства КР в Евразийском экономическом союзе.

Памятные даты

В Кыргызстане прошли третьи президентские выборы

из интернета
Фото из интернета. Аскар Акаев

Выборы в Кыргызстане прошли 29 октября 2000 года. Аскар Акаев снова выдвинут в качестве кандидата, несмотря на то, что в Конституции было указано: «Одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд».

Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам глава государства злоупотребляет властью.

Всего на выборах было 19 кандидатов.

В итоге Аскар Акаев получил 74,47 процента голосов, Омурбек Текебаев («Ата Мекен») — 13,89 процента, Алмазбек Атамбаев (СДПК) — 6 процентов.

Всемирный день борьбы с инсультом

из интернета
Фото из интернета

Установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006-м с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире.

На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, то сейчас около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста (30-40 лет).

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и военный деятель Шабдан Джантаев

из интернета
Фото из интернета. Шабдан Баатыр

Родился 29 октября 1839 года в племени сары-багыш на территории нынешнего Кеминского района в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.

В 1860-м Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862 года участвовал в обороне Ташкента от мятежников.

Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком Азрети-Султана (Туркестана), а народ стал называть его Шабданом баатыром. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.

из интернета
Фото из интернета. В Бишкеке установлен памятник Шабдану Джантаеву и его именем названа одна из улиц

За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883-м пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста IV степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.

Умер 6 апреля 1912-го.

Родился ученый Зыяш Бектенов

из интернета
Фото из интернета

Родился 29 октября 1911 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Выдающийся ученый, манасовед, языковед и фольклорист, заслуженный профессор Кыргызстана.

В соавторстве с Ташимом Байджиевым выпустил первый учебник кыргызского языка для 3-4-х классов и учебник по кыргызской литературе для средних школ.

В течение многих лет занимался изучением различных вариантов эпоса «Манас». Перевел на кыргызский язык произведения мировых классиков.

Скончался в 1994-м.

Родилась актриса Даркуль Куюкова

из интернета
Фото из интернета. Даркуль Куюкова в фильме «Зной»

Родилась 29 октября 1919 года в селе Токольдош. Сценическая жизнь началась в 1936-м в Театре юного зрителя во Фрунзе. Сыграла более 100 разнохарактерных ролей. Создана целая галерея высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.

Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.

В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.

из интернета
Фото из интернета. Даркуль Куюкова в фильме «Расставаясь с детством»

Избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Умерла 20 марта 1997-го.

Родился государственный деятель Феликс Кулов

из интернета
Фото из интернета. Феликс Кулов

Родился 29 октября 1948 года во Фрунзе. Кыргызский государственный и политический деятель, председатель партии «Ар-Намыс».

Занимал должности первого заместителя министра внутренних дел Киргизской ССР, министра внутренних дел КР, министра национальной безопасности, вице-президента, губернатора Чуйской области, мэра Бишкека (1987-1997), премьер-министра (2005-2007).

Был депутатом легендарного парламента, принимал непосредственное участие в разработке Декларации о независимости Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211983/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Бизнес
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
Бесплатное обучение IT-профессиям от&nbsp;Beeline проходит в&nbsp;Кыргызстане Бесплатное обучение IT-профессиям от Beeline проходит в Кыргызстане
29 октября, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 октября, четверг
23:47
В Instagram добавят важную функцию
23:33
Палестина хочет сотрудничать с КР в сфере здравоохранения и сельского хозяйства
23:12
День народного единства. В Бишкеке пройдет бесплатный концерт
23:02
В Кемине ночью выключают освещение даже на центральных улицах
22:37
Внимание, розыск! В Кочкор-Ате без вести пропал 58-летний Саттар Асылбаев