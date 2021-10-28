В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 404 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 699 человек, в больницах — 705. В том числе 30 человек — в крайне тяжелом состоянии, 207 — в тяжелом. Состояние 468 больных (или 66,3 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 100 человек, из них в Бишкеке — 55, Чуйской области — 28, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 402 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.