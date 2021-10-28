В Кыргызстане за сутки выявили 124 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 64 случая, Оше — 2, Чуйской области — 29, Ошской — 4, Таласской — 3, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 989 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.