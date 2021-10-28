В Бишкеке 28 октября облачно. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День уменьшился до 10 часов 30 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-13.00 — улица Байтика Баатыра, 41, 39, 12-й микрорайон, 1, 7, 8, 9/1;

13.00-15.30 — 6-й микрорайон, 5а;

13.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Санжыра);

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 10, отрезки улиц Огонбаева, Таллинской, Торекула Айтматова;

15.30-17.30 — 12-й микрорайон, 13;

10.00-17.00 — отрезки улиц Заравшанского, Набережной, переулок Берликский;

9.30-14.00 — отрезки улиц Кузнечная крепость, Суюмбаева;

14.00-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Ибраимова;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Кен-Суу), «Ак-Босого» (улицы Чуй-6, Чуй-17 — Чуй-21, Чуй-33 — Чуй-34, Манаса), «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Омуракунова, Ахунбаева, Гагарина, Кырк-Кыз), «Тенир-Тоо» (улица Сон-Кол), улица Боконбаева, 251;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ташкентской, Тоголока Молдо, Кулиева, проспекта Жибек Жолу.

Воды не будет с 9.00 до 17.00 в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

У кого намечается той

Отар Бестаев

Родился 28 октября 1991 года во Владикавказе (Северная Осетия). Мастер спорта международного класса по дзюдо, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Памятные даты

Международный день анимации

Учрежден в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии. 28 октября 1892-го в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое зрелище — «оптический театр».

Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

Всемирный день дзюдо

Событие учреждено Международной федерацией в 2011 году.

День дзюдо совпадает с датой рождения мастера боевых искусств кодокан Дзигоро Кано, открывшего первую школу. Он родился 28 октября 1860-го.

Этот праздник отмечают спортсмены, тренеры, а также все, кто всерьез увлекается дзюдо.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Вячеслав Шаповалов

Фото vb.kg. Вячеслав Шаповалов

Родился 28 октября 1947 года во Фрунзе. Народный поэт Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат Государственной премии КР, доктор филологических наук, профессор.

Один из крупнейших русских поэтов Центральной Азии. Печататься начал с 1963-го. Автор 12 книг стихотворений и поэм, среди них «Купол неба», «Кочевье. Стихотворения и поэмы», «Прощание с журавлем», «Заложник», «Чужой алтарь».

Специалист в области компаративистики, теории и истории художественного перевода, стиховедения. Автор пяти монографий, более 300 научных статей и эссе. Читал лекции в университетах Европы, Азии.

Поэма «Рождение манасчи», первое значительное произведение об эпосе «Манас» в мировой литературе, вышла в переводе на французский язык (La naissance d’une barde-manastchi).

Занимается переводами и исследовательской деятельностью. Издано более 30 книг переводов кыргызской поэзии.

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