В Казахстане обсудили вопрос строительства дороги Алматы — Чолпон-Ата. Информация об этом размещена на сайте посольства КР в РК.

Уточняется, что накануне посол Кыргызстана Дастан Дюшекеев встретился с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, в частности строительство автомобильной дороги Алматы — Чолпон-Ата, возобновление прямого авиарейса между столицами двух государств и железнодорожного сообщения из России в Кыргызстан через территорию Казахстана.

Внимание было уделено вопросам транзитного прохождения грузов из Китая в Кыргызстан через территорию Казахстана.