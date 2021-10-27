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Общество

В Казахстане обсудили строительство дороги Алматы — Чолпон-Ата

В Казахстане обсудили вопрос строительства дороги Алматы — Чолпон-Ата. Информация об этом размещена на сайте посольства КР в РК.

Уточняется, что накануне посол Кыргызстана Дастан Дюшекеев встретился с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, в частности строительство автомобильной дороги Алматы — Чолпон-Ата, возобновление прямого авиарейса между столицами двух государств и железнодорожного сообщения из России в Кыргызстан через территорию Казахстана.

Внимание было уделено вопросам транзитного прохождения грузов из Китая в Кыргызстан через территорию Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211804/
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