Международные эксперты обучат сотрудников МВД расследовать аварии на дорогах

Международные эксперты помогут внедрить современные технологии и стандарты для безопасности дорожного движения в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщил главный специалист управления автомобильных дорог Минтранса, юрист Канатбек Бейшеев.

По его словам, недавно он разговаривал с консультантами, которые работают с Азиатским банком развития.

«Они хотят приехать, провести здесь свои мероприятия. Обучить также сотрудников МВД, которые непосредственно ведут расследования дорожно-транспортных происшествий. Эксперты хотят посетить Кыргызстан в ближайшее время. Планируются обучающие семинары и с другими госорганами страны. Мы должны учиться тому, как проводить аналогичную работу в других развитых государствах», — резюмировал Канатбек Бейшеев.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане разрабатывают стратегию безопасности дорожного движения.