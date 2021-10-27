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Общество

Международные эксперты обучат сотрудников МВД расследовать аварии на дорогах

Международные эксперты помогут внедрить современные технологии и стандарты для безопасности дорожного движения в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщил главный специалист управления автомобильных дорог Минтранса, юрист Канатбек Бейшеев.

По его словам, недавно он разговаривал с консультантами, которые работают с Азиатским банком развития.

«Они хотят приехать, провести здесь свои мероприятия. Обучить также сотрудников МВД, которые непосредственно ведут расследования дорожно-транспортных происшествий. Эксперты хотят посетить Кыргызстан в ближайшее время. Планируются обучающие семинары и с другими госорганами страны. Мы должны учиться тому, как проводить аналогичную работу в других развитых государствах», — резюмировал Канатбек Бейшеев.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане разрабатывают стратегию безопасности дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211802/
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