В Бишкеке 27 октября облачно. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День уменьшился до 10 часов 32 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 11;

13.00-15.00 — отрезки улиц Достоевского, Менделеева, Кара-Жыгач, Исакеева, жилмассивы «Кара-Жыгач», «Дордой»;

15.00-17.30 — отрезки улиц Шаты, Бегматова, Берекет, жилмассив «Кара-Жыгач»;

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кожояр, Субан-Ата, Кемин);

9.30-19.00 — отрезок улицы Дачной;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (Чуй-1 — Чуй-6, Чуй-16 — Чуй-22), «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Куль, Шералиева, Сандык-Тор, Проектируемая, Кен-Кол, Кен-Суу, Чортекова), улица Боконбаева, 251;

9.00-12.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Самойленко, Центральная, Мостовая);

12.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик», «Киргизия-1», 2, отрезки улиц Бакаева, Абдрахманова, Он-Арча, Таалай, Улан, Карельской, Онежской, Кожомкулова, Западной, Улан;

10.00-13.00 — село Чон-Арык (улицы Ямбургская, Кожобергенова, Луговая, Мусулманкулова).

Памятные даты

Верховный совет Кыргызстана избрал Аскара Акаева первым президентом республики

Фото из интернета. Аскар Акаев

27 октября 1990 года Аскар Акаев избран на должность президента Киргизской ССР, которая учреждена Верховным советом республики.

В 1991 году он победил на президентских выборах, став всенародно избранным президентом.

В Кыргызстане образовано подразделение «Альфа»

Фото из интернета

Специальное подразделение антитеррора Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики образовано 27 октября 1992 года.

Отделение находилось на особо секретном «нелегальном» положении. Члены группы использовали документы прикрытия и жили на конспиративных квартирах. В лицо бойцов знали единицы, даже родственники спецназовцев не догадывались, где служат их близкие.

За время существования проведено свыше 300 спецопераций по пресечению террористической и преступной деятельности. Саперы «Альфы» провели свыше 200 боевых разминирований.

Состоялась первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс»

Фото из интернета. Статуэтка кинопремии «Ак Илбирс»

Первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс» состоялась 27 октября 2012 года.

Основной целью ежегодной кинопремии «Ак Илбирс» является улучшение качества производимой кинопродукции в Кыргызстане, а также создание стимула для дальнейшего развития методом отбора самых лучших работ по утвержденным комиссией номинациям.

Премия присуждается при поддержке Союза кинематографистов КР, общественного фонда «Айтыш» и Фонда развития кино.

Всемирный день аудиовизуального наследия

В 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия — в ознаменование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи.

Аудиовизуальная история Кыргызстана хранится в Центральном государственном архиве кинофонофотодокументов.



Люди, которые меняли мир

Родилась блокадница Ленинграда Прасковья Ильина

Родилась 27 октября 1913 года. Прошла Великую Отечественную войну, участвовала в снятии блокады Ленинграда. Прасковья Ильина — обладательница множества медалей и наград.

Умерла 10 января 2014 года в Оше.

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