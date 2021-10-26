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Общество

Горячая линия 115. Бесплатная юридическая консультация стала доступна для всех

Бесплатная юридическая консультация по номеру горячей линии 115 стала доступна для всех граждан. Об этом 24.kg сообщили в институте омбудсмена.

Там рассказали, что институт акыйкатчи, проект USAID «Жигердуу жарандар» и ОО «Юристы Ферганской долины без границ» подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании для развития службы «Горячей линии 115».

«Меморандум был подписан еще два года назад. Сейчас его продлили. Раньше горячая линия создавалась только для закрытых зон. Сейчас все люди из любой точки республики могут обратиться за юридической помощью. С подписанием договора расширились возможности. Все разговоры, звонки записываются. При необходимости перезвонят. Если факт подтвердится, то его примут в производство для рассмотрения», — пояснили в институте.

Отмечается, что юридическую помощь в виде бесплатных консультаций от высококвалифицированных юристов можно получить по таким правовым вопросам, как земельные споры, гражданские права, правовой статус граждан и семейное право.

Напомним, что служба «Горячая линия 115» была создана в 2015 году с целью защиты прав детей, и сегодня она предоставляет юридическую помощь по всем аспектам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в КР. Ежегодно на нее поступает более 8 тысяч звонков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211708/
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