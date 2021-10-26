15:05
USD 84.79
EUR 98.78
RUB 1.21
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 139 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 139 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 26 октября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 126;
  • Национальный хирургический центр — 6;
  • Клинический родильный дом № 2 — 7.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 741 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211653/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В России заявили, что большинство тестов могут выявлять штамм AY.4.2
COVID-19. Если ребенок заболел: 10 советов
COVID-19 в мире. Заразились более 244 миллионов, умерли более 4,9 миллиона
Коронавирусом болеют 1 тысяча 367 человек, 230 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В КР выявили 112 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 180 741
COVID-19. Впервые опубликовано фото дельта-штамма
Цифра дня. 19 человек умерли от коронавируса за неделю
Для зараженных COVID-19 свободна 151 койка в медучреждениях Бишкека
Популярные новости
Ребенок на&nbsp;уроке захотел в&nbsp;туалет, учитель не&nbsp;пустил. Чиновники разбираются Ребенок на уроке захотел в туалет, учитель не пустил. Чиновники разбираются
В&nbsp;Москве вновь кыргызстанцев не&nbsp;выпускают из&nbsp;аэропорта. Комментарий посольства В Москве вновь кыргызстанцев не выпускают из аэропорта. Комментарий посольства
Неделя-24. Президентское соло и&nbsp;возвращение коррупции в&nbsp;Кыргызстан Неделя-24. Президентское соло и возвращение коррупции в Кыргызстан
Госбольницы&nbsp;&mdash; не&nbsp;частные клиники! Глава Минздрава начинает проверку главврачей Госбольницы — не частные клиники! Глава Минздрава начинает проверку главврачей
Бизнес
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
26 октября, вторник
14:42
Не учли замечания Садыра Жапарова. В Кыргызстане принят закон о профсоюзах Не учли замечания Садыра Жапарова. В Кыргызстане принят...
14:41
Новым главой Таможенной службы стал Адилет Кубанычбеков
14:33
Выборы-2021. Гражданский активист обвиняет ЦИК в предвзятости
14:19
Утвержден план по защите интересов государства в судах
14:18
Председатель Таможенной службы Самат Исабеков ушел в отставку