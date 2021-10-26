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Общество

COVID-19. В России заявили, что большинство тестов могут выявлять штамм AY.4.2

В России заявили, что большинство их тестов способны выявлять штамм AY.4.2.

Подавляющее большинство российских тест-систем на коронавирус способно выявлять новый штамм AY.4.2. Об этом РИА Новости заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он отметил, что большая часть тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способна обнаруживать этот вариант вируса, как и многие другие. «Особенность этой линии — две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена, потому они не влияют на эффективность тестов», — говорит Камиль Хафизов.

Ученые постоянно проверяют, не появились ли новые мутации COVID-19, которые тест-системы не смогли бы выявить.

Изначально вариант коронавируса AY.4.2 зафиксировали в Великобритании, и, как заявили местные специалисты, это подвид штамма дельта. Отмечалось, что AY.4.2 имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена, а спасти от него поможет только вакцинация.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211620/
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