В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей

Правительство Китая приступило к реализации политики массовой «китаизации» исламской архитектуры. В стране снимают купола и минареты с мечетей. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Власти республики снимают купола и минареты, считая, что эти атрибуты являются свидетельством иностранного религиозного влияния.

Фото из интернета

Отмечается, что недавно было принято решение о снятии огромных зеленых куполов с 700-летней мечети Дунгуан в Синине.

Несмотря на то что в рамках официальной этнокультурной политики КНР каждой национальности страны предоставляется своя автономия, на практике в последнее время Коммунистическая партия ведет активный курс на ассимиляцию и «китаизацию» всего некитайского населения государства. В особенности это касается мусульманского меньшинства на северо-западе, среди которого ранее были заметны сепаратистские настроения.