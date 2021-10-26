В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 367 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 687 человек, в больницах — 680. В том числе 30 человек — в крайне тяжелом состоянии, 200 — в тяжелом. Состояние 450 больных (или 66,1 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 99 человек, из них в Бишкеке — 38, Оше — 2, Чуйской области — 24, Ошской — 2, Таласской — 4, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 196 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.