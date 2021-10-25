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Общество

В ЦРУ считают, что к 2040 году на планете разразится климатическая война

В ближайшие десятилетия на Земле может вспыхнуть мировая война, которая будет спровоцирована глобальными изменениями климата. Об этом говорится в опубликованном ЦРУ докладе «Взгляды разведсообщества на изменения климата», сообщает «Рамблер».

В документе утверждается, что начало климатических столкновений ожидается не позднее 2040 года. Поэтому готовится к ним следует уже сейчас.

«Климатические» нападения, считают авторы доклада, могут производиться с помощью технологий, усиливающих стихийные бедствия, например засух и наводнений. Утверждается, что появление такого климатического оружия у ряда государств вполне возможно.

Кроме того, страны могут изменять русла рек, перенаправляя их в более засушливые территории. Это также повлияет на климат и может лишить воды сопредельные государства, став причиной вооруженных столкновений. Потенциальными очагами таких войн называются регионы рек Конго, Инда, Меконга и Нила.

В докладе выделены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. Этим государствам будет нечего терять, из-за чего они могут попытаться пойти на крайние меры ради своего выживания. В этот список ЦРУ вошли Афганистан, Бирма, Индия, Пакистан, КНДР, Ирак, страны Центральной Америки. Присутствие среди них трех стран — обладательниц ядерных арсеналов особо тревожит американских разведчиков.

При этом аналитики считают, что мировое сообщество, скорее всего, сумеет решить все климатические проблемы справедливым образом без применения силы оружия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211550/
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