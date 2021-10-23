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Общество

Особенности преподавания русского языка обсудили на форуме директоров школ

В Бишкеке прошел I Форум директоров школ с русским языком обучения в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, в мероприятии участвовали руководители министерства, директора всех общеобразовательных организаций с русским языком обучения, специалисты в сфере образования, представители делегации из России, в том числе директора школ из различных регионов, специалисты в области методики преподавания русского языка и литературы, представители российских издательств.

Для участников прошли секции по направлениям «Современное состояние и перспективы развития русского языка в общеобразовательных организациях Российской Федерации» и «Особенности преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ».

«Секционные работы включали обсуждение мастер-классов, анализ круга вопросов, входящих в тематику секций. Мастер-классы для директоров школ Кыргызстана провели опытные методисты: кандидаты филологических и педагогических наук, доктора филологических наук, учителя высшей категории, которые имеют значительный опыт проведения мастер-классов в странах СНГ, в том числе и в государствах Центральной Азии», — отметили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211369/
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