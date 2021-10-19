20:37
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.19
Общество

Стихи кыргызстанского поэта Рахима Карима опубликованы в Великобритании

Стихи кыргызстанского поэта Рахима Карима на английском языке опубликованы в международной антологии Asversity («Невзгоды» ), вышедшей в Лондоне. Об этом 24.kg со ссылкой на издателя, главного редактора международного журнала The poet Робина Барратта сообщил сам автор.

В издание, состоящее из двух томов, вошли 272 произведения 158 поэтов из 49 стран.

Кыргызстан — единственная страна из бывшего СССР, представленная в этой антологии. В ней также размещены краткие биографии авторов.

Как сообщил Рахим Карим, в конце 2021 года его стихи выйдут еще в двух антологиях на английском и шотландском языках в Шотландии. В одной из них будет размещена большая рецензия голландской поэтессы Ханние Рувелер на поэтический сборник Рахима Карима Intermission («Антракт»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210809/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Книгу о девочке, выступившей против «Талибана», перевели на кыргызский язык
На кыргызском языке издан сборник классика азербайджанской литературы
Британский журнал посвятил номер народному писателю Кыргызстана Казату Акматову
Названы имена лауреатов международной Букеровской премии — 2021
Определились лауреаты премии правительства в области детской литературы
В Кыргызстане названы лауреаты премии в области детской литературы
В Кыргызстане стартовал онлайн-марафон «Пушкин с нами. Пушкин вечен...»
До слез. В интернете набирает популярность видео со стихотворением о материнстве
Подарок детям. В Кыргызстане издана уникальная книга об экзотических животных
Автор «Игры престолов» рассказал, когда выйдет новая книга
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях жалуются на&nbsp;&laquo;странный&raquo; вирус у&nbsp;детей в&nbsp;Бишкеке. Что говорят медики В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
Как получить Green card. Советы посольства США Как получить Green card. Советы посольства США
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев
Бизнес
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
19 октября, вторник
20:30
Известные и не очень работы Асаналы Бейшенова представлены на выставке в Бишкеке Известные и не очень работы Асаналы Бейшенова представл...
20:22
Стихи кыргызстанского поэта Рахима Карима опубликованы в Великобритании
20:02
Работают на рынках и СТО. В Ошской области выявили беспризорных детей
19:40
Четыреста школ КР получат бесплатные продукты и оборудование для пищеблоков
19:20
Приложение «Работа в ЕАЭС» облегчит жизнь трудовых мигрантов