Стихи кыргызстанского поэта Рахима Карима опубликованы в Великобритании

Стихи кыргызстанского поэта Рахима Карима на английском языке опубликованы в международной антологии Asversity («Невзгоды» ), вышедшей в Лондоне. Об этом 24.kg со ссылкой на издателя, главного редактора международного журнала The poet Робина Барратта сообщил сам автор.

В издание, состоящее из двух томов, вошли 272 произведения 158 поэтов из 49 стран.

Кыргызстан — единственная страна из бывшего СССР, представленная в этой антологии. В ней также размещены краткие биографии авторов.

Как сообщил Рахим Карим, в конце 2021 года его стихи выйдут еще в двух антологиях на английском и шотландском языках в Шотландии. В одной из них будет размещена большая рецензия голландской поэтессы Ханние Рувелер на поэтический сборник Рахима Карима Intermission («Антракт»).