ЮНИСЕФ представили анализ положения детей и подростков с инвалидностью в КР

Кабинет министров и ЮНИСЕФ представили ситуационный анализ положения детей и подростков с инвалидностью в Кыргызстане. Об этом сообщили в представительстве Детского фонда ООН в Кыргызстане.

По его данным, в ходе исследования выявили барьеры и препятствия в предоставлении качественных и инклюзивных услуг детям и подросткам с инвалидностью, а также проблемы на уровне разработки политики и ее реализации. В отчете представлена доказательная база и рекомендации для кабмина, партнеров по развитию и гражданского общества для разработки соответствующей политики, с фокусом на повышение потенциала и предоставление инклюзивных услуг.

«Вклад самих детей с инвалидностью и их семей в проведение исследования является свидетельством их стойкости и безусловной родительской любви к своим детям, несмотря на барьеры, с которыми они сталкиваются», — отметила представитель ЮНИСЕФ в КР Кристин Жольм на запуске отчета.

Исследователи рекомендуют инвестировать в дальнейшую разработку механизма раннего выявления и раннего вмешательства, а также укреплять инклюзивное образование и деинституционализацию детей с инвалидностью из учреждений интернатного типа.

Ситуационный анализ предоставляет доказательства и рекомендации кабмину для будущей разработки соответствующей политики и предоставления услуг.