Рядом с мусорным полигоном. В жилмассиве «Алтын-Казык» провели экофестиваль

В жилом массиве «Алтын-Казык» рядом с мусорным полигоном провели экофестиваль. Об этом сообщили в Бишкекской школе современного искусства.

Фото БШСИ. В жилом массиве «Алтын-Казык» рядом с мусорным полигоном провели экофестиваль

По ее данным, представили больше 20 проектов — инсталляции, перформансы, фотовыставки, которые раскрывали тему текстильных, органических и бытовых отходов.

Во время экотура участники и гости посетили Бишкекский мусорный полигон. Художники, дизайнеры, активисты, студенты, музыканты и фотографы представили уникальные проекты в поддержку перехода на экологический образ жизни, смены системы от потребительской на созидательную и творческую.

Отмечается, что в жилмассиве нет ни одного открытого доступного пространства для детей. Они не имеют доступа не только к искусству, спорту, но и элементарно к воде.

«Городские власти обязаны создавать современную инфраструктуру работы с отходами. Виновные в провале проекта рекультивации мусорного полигона должны понести ответственность. Мусор сегодня — это ценный ресурс, и через наш проект мы хотели показать экологические и творческие альтернативы, как меньше засорять планету», — говорится в сообщении.