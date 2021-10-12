Рядом с мусорным полигоном. В жилмассиве «Алтын-Казык» провели экофестиваль

В жилом массиве «Алтын-Казык» рядом с мусорным полигоном провели экофестиваль. Об этом сообщили в Бишкекской школе современного искусства.
Во время экотура участники и гости посетили Бишкекский мусорный полигон. Художники, дизайнеры, активисты, студенты, музыканты и фотографы представили уникальные проекты в поддержку перехода на экологический образ жизни, смены системы от потребительской на созидательную и творческую.
«Городские власти обязаны создавать современную инфраструктуру работы с отходами. Виновные в провале проекта рекультивации мусорного полигона должны понести ответственность. Мусор сегодня — это ценный ресурс, и через наш проект мы хотели показать экологические и творческие альтернативы, как меньше засорять планету», — говорится в сообщении.