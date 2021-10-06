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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев просит его дело отделить от других

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

До начала заседания секретарь суда объявила, что Алмазбек Атамбаев не доставлен в суд. На заседание также не явилась обвиняемая Ирина Карамушкина.

Алмазбек Атамбаев написал заявление о том, чтобы суд проводил разбирательство без него. Кроме того, в документе бывший глава государства попросил выделить материалы в отношении него в отдельное производство.

Адвокат Замир Жоошев поддержал заявление своего подзащитного. Он отметил, что из-за состояния здоровья Алмазбека Атамбаева необходимо отделить его дело до полного выздоровления.

Другие адвокаты также поддержали ходатайство. По их мнению, из-за одного обвиняемого рассмотрение уголовного дела затягивается.

Судья Азирет Медеров перенес заседание на 25 октября.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209494/
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