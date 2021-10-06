Мэрия Бишкека попросила водителей не оставлять машины под деревьями. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в течение нескольких дней в Бишкеке ожидаются осадки.

«Мэрия убедительно просит население по возможности быть осмотрительными, аккуратно передвигаться под деревьями и не оставлять свои автомобили под тяжелыми ветками деревьев во избежание несчастных случаев», — отметили в муниципалитете.

Сообщать о фактах падения деревьев и ветвей можно в кол-центр мэрии по номерам: 1840, 1850, а также отправлять фотографии и видео на WhatsApp: 0554182185.