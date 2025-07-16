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Общество

В Бишкеке дерево упало на машину. Мэрия составила акт

Мэрия составила соответствующий акт на месте происшествия. Так муниципалитет Бишкека прокомментировал случай с упавшим на автомобиль деревом.

Напомним, накануне очевидцы сняли на видео, как на улице Юнусалиева дерево упало на припаркованный автомобиль, разбив ему заднее стекло.

«Сотрудники «Бишкекзеленстроя» убрали дерево, как только поступила информация. Накануне было объявлено штормовое предупреждение, и горожанам рекомендовали соблюдать меры предосторожности, включая ограничение парковки под деревьями. На месте составлен соответствующий акт», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336457/
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