Происшествия

Сильный ветер в Бишкеке повалил 16 деревьев

Сильный ветер 25 ноября повалил 16 деревьев в разных районах Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, пострадавших нет.

«Бригады муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» оперативно выезжали на каждый вызов, чтобы обеспечить безопасность и свободный проезд транспорту. Работы проводились до 2.00. Они распиливали и убирали упавшие стволы, чистили проезды и тротуары. Основные последствия стихии уже ликвидированы, завершается окончательная очистка территорий», — говорится в сообщении.

Муниципалитет рекомендует жителям соблюдать осторожность в периоды усиления ветра и не парковать автомобили под большими деревьями.
