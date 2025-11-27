Сильный ветер в Бишкеке повалил 16 деревьев

Сильный ветер 25 ноября повалил 16 деревьев в разных районах Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
По ее данным, пострадавших нет.
«Бригады муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» оперативно выезжали на каждый вызов, чтобы обеспечить безопасность и свободный проезд транспорту. Работы проводились до 2.00. Они распиливали и убирали упавшие стволы, чистили проезды и тротуары. Основные последствия стихии уже ликвидированы, завершается окончательная очистка территорий», — говорится в сообщении.