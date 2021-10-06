Дело в отношении следователя, угрожавшего пистолетом правозащитнику, прекращено

Правозащитник Камиль Рузиев сообщил в Twitter, что ему вручили три уведомления о прекращении досудебных производств в отношении милиционера Бахтияра Токушева.

Вчера, 5 октября 2021 года, в здании управления нацбезопасности Иссык-Кульской области вручили три уведомления о прекращении досудебных производств в отношении милиционера Токушева с отказами от предоставления трех постановлений о прекращении и заверить копии судебных экспертиз. — Kamil Ruziev (@kamilruziev) October 6, 2021

Последний, напомним, обвинялся в том, что угрожал оружием Рузиеву. Правозащитник пояснил, что он не был признан потерпевшим по делу об угрозах. Камиль Рузиев добавил, что в УГКНБ ему отказали в предоставлении трех постановлений о прекращении и заверенных копий судебных экспертиз.

Отметим, Камиль Рузиев защищал интересы гражданина Пакистана, и тот ему рассказал, что следователь Токушев выбивал показания пытками.

Сам Камиль Рузиев находится под следствием. Сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 30 мая 2020 года в Караколе. Суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

Общественность возмущена уголовным преследованием правозащитника. Камиль Рузиев известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток. Он также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают его уголовное преследование местью.