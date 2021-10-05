6 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 22, жилмассив «Рухий Мурас» (улицы 2-я, 3-я), улица Суванбердиева, 102;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Хивинской, Лермонтова, Акылбекова;
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Бектенова, Медерова, Карла Маркса, Карадарьинской, Скрябина, Белорусской, переулок Бийский;
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Лермонтова, Салиевой, Пархоменко, Буденного;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Кен-Суу, Ак-Марал, Репина), отрезки улиц Кирова, Бейшеналиевой, Зеленой, Кулиева, Пушкина, Рыскулова, 2-е Черепки, Малышева, Кудрука, Кулиева, Тимирязева, Чокморова, переулки Илийский, Беломорский;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй 15 — Чуй-17, Чуй-41 — Чуй-45), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Камбар-Ата, Шербет, Садыбакасова, Кара-Кужур, Чортекова, Жазира, Калыс-Ордо, Жоогазын, Бадахшан).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — села Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыт, Средняя, Больничная, Киргизская, Ленина, Кашка-Суу, Бегельдинова, Ала-Тоо, детсад, айыл окмоту, школа имени Бейшеналиевой), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучалова, Виноградная, Людмилы), Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова, Киевская, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Молодежная, Пионерская, Крупская), Кайырма, Дачное (ГЭС-5), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская, жилмассивы «Умут», «Тамырчы», дачи «Достук»), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Маевка (улицы Веселая, Школьная, Родниковая, Совхозная, Новая, Молодая Гвардия, Ала-Арчинская, Виноградная), Аламедин (улицы Гоголя, Школьная, Достук, Чернышевского, Долон, Токтогула, Фрунзенская, Кыргызстанская, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Кожомкула, Манаса, Алма-Атинская, Иваницына, Набережная, Заречная, Гидростроитель, Чапаева, переулки Чуйский, Дальний), Байтик (улицы Эшмамбета, Ала-Арчинская, Раимбекова, новостройка), Васильевка (улицы Фрунзе, Набережная, контур 569);
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Белек (улицы Новая, Токтогула, Фрунзе), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Широкая, Новая, Зеленая, Пионерская, Тупиковая, Переулочная, Заводская, Проектируемая, Гагарина, Средняя, Южная, Пушкина, Высоцкого, Атбашинская, племптицефабрика), Лесное (улицы Новая, Западная, Средняя, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная);
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Степная, Свердлова, Проектируемая, Северная, Колхозная), Садовое (улицы 50 лет Октября, Полевая), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула, Фрунзе), Сокулук (улицы Ленина, Кайназаровой, Ленинградская, 8 Марта, переулок Железнодорожный), Романовка (МТФ), Чат-Куль (улицы Ленина, Почтовая);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Орюк (улицы Токтобаева, Боконбаева, МТФ, Центральная, Эсенгула), Александровка (улица Почтовая), Ак-Торпок, Беловодское (улицы Ломоносова, Крупская, Кирова, Ленина), Ак-Суу (улицы Тоголока Молдо, Заречная, Набережная, Добровольского, Токтогула, Парковая, Пролетарская), Сретенка (улицы Центральная, Калинина, Крупская, Новая Восточная, Калинина), Большевик, Заря, Темен-Суу (ущелье Ак-Суу), Беш-Терек (кошары);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Заводская, Токтогула, Матросова, Морозова, Кирова, Новороссийская, Шопокова, Топографическая, Карла Маркса, Целинная, Серкибаева, Тоголока Молдо, Киргизская, Труда, Луговая, Тулебердиева, Грибоедова, Буденного, Интернациональная, Кооперативная, Пограничная, 50 лет Киргизии, Оберонная, Центральная, Лермонтова, Ломоносова, Суворова, Школьная, Олимпийская, Ярославская, Первомайская), села Новониколаевка (улицы Энгельса, Пушкина, Пионерская);
Панфиловский
- 9.00-17.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай, Кум-Арык, Эфиронос, Вознесеновка (улицы Красноармейская), Красный Металист, Панфиловка (улицы Тихонова, Подгорная, Осмонова, Тилебалиева, Октябрьская, Первомайская, Южная, Жаштык, Заречная, Жапаркулова, переулок Каиндинский), Каптал-Арык, Орто-Арык;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — станция «Ивановка», село Буденовка;
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — села Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Геологическая, Речная);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Шамшы (улица Октябрьская), Прогресс (улицы Кадыр Ата, Кадырбаева), Карой, Советское, Дон-Арык;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Калмак-Ашуу (улица Центральная), Боролдой (улица Фрунзе).
3Таласская область
- 14.00-17.00 — села Озгоруш, Кен-Арал, Дон-Торт;
- 9.00-18.00 — город Талас (район грузовой автобазы, улицы Айтматова, Горького), села Кыргызстан, 1 Мая, Кара-Суу, Жылдыз, Жайылган, Покровка, кошара.