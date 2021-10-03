Как управлять бизнесом в США и Кыргызстане. История успеха Доолота Керимбекова

Фото Доолот Керимбекова

Доолот Керимбеков из Каракола живет и ведет успешный бизнес в США. Он покорил Соединенные Штаты своими силами и знаниями. За 11 лет жизни в Штатах он окончил университет, создал семью и открыл свою компанию. Несмотря на молодой возраст, Доолоту 28 лет, он также успевает управлять фирмой на родине и таким образом вносит вклад в решение проблемы безработицы в Кыргызстане.

О своем пути к успеху и жизни в США Доолот Керимбеков рассказал 24.kg.

— Как выпускнику региональной школы удалось сразу же поступить в американский вуз?

— Благодаря знаниям, которые я получил в лицее. С седьмого класса учился в школе «Сапат» в Караколе. До того и не слышал, чтобы кто-то из выпускников школ Кыргызстана сразу мог уехать за границу. О вступительных экзаменах в американские университеты прочитал в журнале и стал готовиться.

Дистанционно сдал экзамен и получил приглашение в Bellevue University в городе Небраска. Самое главное, мне дали скидку на обучение, иначе я не смог бы получить образование в США.

— Вы в 17 лет приехали в США, с какими трудностями столкнулись?

— В лицее мы обучались на английском языке, также участвовал в олимпиадах — был хороший уровень владения иностранным. Поэтому особых трудностей с общением здесь не было. За две недели привык и разговаривал как свой.

В Штатах у меня тогда не было друзей. По прилету меня встретил приятель моего знакомого. Он помог с жильем и другими бытовыми делами.

Читайте по теме Вдохновляют женщины. Кыргызстанка в США о стереотипах и мечте, которая сбылась

Были небольшие трудности: приходилось параллельно работать, чтобы заплатить за обучение. Первые годы в США получил ценный жизненный опыт.

В университете сразу приступил к основному обучению без подготовительного курса. Знания, полученные в лицее, мне очень пригодились. Сначала изучал бизнес, через год перешел на курс программирования. Окончив Bellevue University, продолжил учебу в Roosevelt University, который находится в Чикаго, там получил степень магистра.

— В каких компаниях работали, то есть как решили проблему с трудоустройством?

— Во время студенчества в основном работал в образовательных проектах на неполную занятость. Через шесть лет стал продукт-менеджером в компании, которая занималась программированием школ в семи штатах Америки.

В 2018 году основал свою компанию Peaksoft.

Фото Доолот Керимбекова

— Вы смогли основать фирму, которая работает в США и Кыргызстане. Чем мотивирована такая инициатива?

— Peaksoft мы создали в США вместе с айтишниками из Кыргызстана.

У нас есть много талантливых программистов, мы хотели обеспечить их работой на родине.

Получаем заказ в Америке и направляем его в Кыргызстан, то есть специалисты, находясь в Бишкеке, работают на зарубежные компании.

Сначала филиал открыли в Караколе, потом перевели офис в Бишкек. Сейчас компания в столице КР потихоньку развивается. Вначале работали 20 человек, сейчас около десяти. Управляем дистанционно. Средняя заработная плата наших сотрудников в Кыргызстане — около $1 тысячи.

Читайте по теме Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США

— Бывает, трудно найти хорошего специалиста. В Кыргызстане сейчас много IT-компаний, и хорошие кадры нарасхват. Сильные программисты самостоятельно выходят на зарубежного заказчика и работают напрямую.

Сейчас обучаем несколько человек, через пару лет из них выйдут хорошие специалисты.

— Что вы посоветуете тем, кто выбирает IT-сферу?

— Многие думают, что в IT надо с утра до ночи сидеть за компьютером. Это заблуждение. IT — широкая сфера с множеством направлений. Если стать программистом, то возьмите сначала какой-нибудь курс и проверьте себя. Может быть, это не ваша будущая профессия.

Фото Доолот Керимбекова

Спрос на программистов в мире вырос. Некоторые кыргызстанские айтишники выполняют заказы для России и Казахстана. Если они выучат еще и английский, перед ними откроется европейский рынок. Тогда вам даже не придется уезжать из Кыргызстана, чтобы работать на зарубежные компании. Находясь на родине, можете получать хорошую заработную плату.

Читайте по теме Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию

— Чего вам не хватает за границей?

— За десять лет жизни в США не могу привыкнуть к местной культуре. Не хватает атмосферы, как на родине, родителей, родственников.

В 2018 году ездил с семьей в Кыргызстан. С юного возраста нахожусь вдали от семьи, поэтому хотел пожить с родителями. Моя жена поддержала это решение, на работе тоже согласились, так как я мог работать дистанционно. Заодно решил продвигать свой проект и набирать кадры для Peaksoft. Через год вернулись в США.

Вдали от дома нас еще беспокоит воспитание наших детей. У нас двое сыновей. Наша цель — чтобы они выучили родной язык. Но на практике это очень трудно. Хоть дома мы разговариваем с ними на кыргызском, но стоит им выйти на улицу, они возвращаются, переключившись на английский. Жалко, что они почти не видят родственников, не получают воспитание и заботу бабушек и дедушек.

Фото Доолот Керимбекова. С семьей

— В Чикаго, где вы живете, очень много кыргызов. Они вам не дают, наверное, скучать по родине?

— Да, здесь много соотечественников по сравнению с другими городами США. Есть кыргызские кафе, ресторан. Встречаемся по праздникам.

В честь 30-летия независимости Кыргызстана организовали масштабное мероприятие.

Создали кыргызско-американскую бизнес-ассоциацию. Провели первый форум. Намерены налаживать контакты с американскими бизнесменами. В будущем планируем их познакомить с кыргызстанским бизнесом и рынком.