Как управлять бизнесом в США и Кыргызстане. История успеха Доолота Керимбекова

Доолот Керимбеков из Каракола живет и ведет успешный бизнес в США. Он покорил Соединенные Штаты своими силами и знаниями. За 11 лет жизни в Штатах он окончил университет, создал семью и открыл свою компанию. Несмотря на молодой возраст, Доолоту 28 лет, он также успевает управлять фирмой на родине и таким образом вносит вклад в решение проблемы безработицы в Кыргызстане.
О своем пути к успеху и жизни в США Доолот Керимбеков рассказал 24.kg.
— Как выпускнику региональной школы удалось сразу же поступить в американский вуз?
— Благодаря знаниям, которые я получил в лицее. С седьмого класса учился в школе «Сапат» в Караколе. До того и не слышал, чтобы кто-то из выпускников школ Кыргызстана сразу мог уехать за границу. О вступительных экзаменах в американские университеты прочитал в журнале и стал готовиться.
Дистанционно сдал экзамен и получил приглашение в Bellevue University в городе Небраска. Самое главное, мне дали скидку на обучение, иначе я не смог бы получить образование в США.
— Вы в 17 лет приехали в США, с какими трудностями столкнулись?
— В лицее мы обучались на английском языке, также участвовал в олимпиадах — был хороший уровень владения иностранным. Поэтому особых трудностей с общением здесь не было. За две недели привык и разговаривал как свой.
В Штатах у меня тогда не было друзей. По прилету меня встретил приятель моего знакомого. Он помог с жильем и другими бытовыми делами.
Были небольшие трудности: приходилось параллельно работать, чтобы заплатить за обучение. Первые годы в США получил ценный жизненный опыт.
В университете сразу приступил к основному обучению без подготовительного курса. Знания, полученные в лицее, мне очень пригодились. Сначала изучал бизнес, через год перешел на курс программирования. Окончив Bellevue University, продолжил учебу в Roosevelt University, который находится в Чикаго, там получил степень магистра.
— В каких компаниях работали, то есть как решили проблему с трудоустройством?
— Во время студенчества в основном работал в образовательных проектах на неполную занятость. Через шесть лет стал продукт-менеджером в компании, которая занималась программированием школ в семи штатах Америки.
В 2018 году основал свою компанию Peaksoft.
— Вы смогли основать фирму, которая работает в США и Кыргызстане. Чем мотивирована такая инициатива?
— Peaksoft мы создали в США вместе с айтишниками из Кыргызстана.
У нас есть много талантливых программистов, мы хотели обеспечить их работой на родине.
Сначала филиал открыли в Караколе, потом перевели офис в Бишкек. Сейчас компания в столице КР потихоньку развивается. Вначале работали 20 человек, сейчас около десяти. Управляем дистанционно. Средняя заработная плата наших сотрудников в Кыргызстане — около $1 тысячи.
— Бывает, трудно найти хорошего специалиста. В Кыргызстане сейчас много IT-компаний, и хорошие кадры нарасхват. Сильные программисты самостоятельно выходят на зарубежного заказчика и работают напрямую.
Сейчас обучаем несколько человек, через пару лет из них выйдут хорошие специалисты.
— Что вы посоветуете тем, кто выбирает IT-сферу?
— Многие думают, что в IT надо с утра до ночи сидеть за компьютером. Это заблуждение. IT — широкая сфера с множеством направлений. Если стать программистом, то возьмите сначала какой-нибудь курс и проверьте себя. Может быть, это не ваша будущая профессия.
Спрос на программистов в мире вырос. Некоторые кыргызстанские айтишники выполняют заказы для России и Казахстана. Если они выучат еще и английский, перед ними откроется европейский рынок. Тогда вам даже не придется уезжать из Кыргызстана, чтобы работать на зарубежные компании. Находясь на родине, можете получать хорошую заработную плату.
— Чего вам не хватает за границей?
— За десять лет жизни в США не могу привыкнуть к местной культуре. Не хватает атмосферы, как на родине, родителей, родственников.
В 2018 году ездил с семьей в Кыргызстан. С юного возраста нахожусь вдали от семьи, поэтому хотел пожить с родителями. Моя жена поддержала это решение, на работе тоже согласились, так как я мог работать дистанционно. Заодно решил продвигать свой проект и набирать кадры для Peaksoft. Через год вернулись в США.
Вдали от дома нас еще беспокоит воспитание наших детей. У нас двое сыновей. Наша цель — чтобы они выучили родной язык. Но на практике это очень трудно. Хоть дома мы разговариваем с ними на кыргызском, но стоит им выйти на улицу, они возвращаются, переключившись на английский. Жалко, что они почти не видят родственников, не получают воспитание и заботу бабушек и дедушек.
— В Чикаго, где вы живете, очень много кыргызов. Они вам не дают, наверное, скучать по родине?
— Да, здесь много соотечественников по сравнению с другими городами США. Есть кыргызские кафе, ресторан. Встречаемся по праздникам.
В честь 30-летия независимости Кыргызстана организовали масштабное мероприятие.
Создали кыргызско-американскую бизнес-ассоциацию. Провели первый форум. Намерены налаживать контакты с американскими бизнесменами. В будущем планируем их познакомить с кыргызстанским бизнесом и рынком.