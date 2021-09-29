Митингующего мужчину вместе с шестимесячной дочерью забрали в больницу

С митингующим мужчиной с шестимесячной дочкой на руках у Дома правительства встретились представители администрации президента. Об этом 24.kg сообщил сам участник акции протеста.

Напомним, Муса Жаназаков просил встречи с главой государства Садыром Жапаровым. Он рассказал, что у его дочери инвалидность. По словам врачей, у ребенка подозрение на коронавирус, но никто не берется ее лечить. Девочку не хотят госпитализировать.

Сотрудники администрации президента выслушали мужчину и записали его обращение.

«После чего мы поехали в Министерство здравоохранения. Там я высказал жалобу и вызвал скорую помощь, так как по-другому нас не принимают в больницу», — добавил Муса Жаназаков.

Начальник управления медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения и социального развития Нурида Жусупбекова сообщила, что дело находится на контроле главы ведомства. «Мы примем мужчину и выслушаем его. Выясним обстоятельства произошедшего. Как мне стало известно, они направились в Национальный центр охраны материнства и детства. Я позвоню руководству и обязательно возьму дело на контроль», — заключила она.