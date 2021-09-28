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Общество

Кыргызстанцев приглашают к участию в онлайн-школе Санкт-Петербургского вуза

Кыргызстанцев приглашают к участию в онлайн-школе Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, в рамках проекта школьники получат возможность пройти дополнительное обучение по биологии, географии, истории, литературе, математике, обществознанию, русскому языку, физике, химии и другим предметам.

Участие бесплатное. Занятия будут проходить по субботам с 9 октября 2021 года по 28 мая 2022-го. Начало — в 14.00 по бишкекскому времени. Желающим пройти обучение необходимо заполнить регистрационную форму:
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208502/
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