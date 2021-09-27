В Афганистане талибы запретили мужчинам брить бороды

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» ввело для афганских мужчин запрет на бритье бород и посещение барбершопов, объясняя данное решение требованиями норм ислама. Об этом сообщила местная газета Ettelaat со ссылкой на Хафиза Рашида Гильменди, руководителя управления информации и культуры южной провинции Гильменд. Издание процитировало ТАСС.

Уточняется, что ограничения, вступившие в силу в конце недели в указанном регионе, распространяются на весь Афганистан. В самом Гильменде, как и ранее в юго-восточной провинции Кандагар, был также введен запрет на исполнение музыки.

Как отметил представитель местных властей, соответствующие решения были приняты на специальном заседании созданного недавно вместо Министерства по делам женщин Министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного — аналога существовавшего в 1996-2001 годах (когда радикалы находились у власти в Афганистане) органа, наделенного функциями исламской «полиции нравов», под названием «Амр бе мааруф ва нахи аз мункар» («Повеление благого и запрет предосудительного»).

Ранее местные СМИ сообщали о закрытии по всей стране большого количества мужских салонов красоты и барбершопов из-за препятствия их деятельности со стороны боевиков «Талибана».

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.