В Кыргызстане за сутки выявили 87 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 41 случай, Чуйской области — 16, Ошской − 4, Таласской — 2, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 3.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 123 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.