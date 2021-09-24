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Общество

Федерация мигрантов России: Период упрощенного пребывания в стране не продлят

Руководство Федерации мигрантов России сообщило, что с 30 сентября период упрощенного пребывания иностранных граждан на территории РФ закончится, продлевать его не будут. Об этом сообщил сайт ведомства.

По словам президента федерации Вадима Коженова, в сентябре сотни иностранных граждан обратились на горячую линию ФМР, чтобы узнать, будет ли продлен указ президента РФ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Он отметил, что вся информация, распространяемая в интернете, о продлении сроков не соответствует действительности.

Таким образом, чтобы законно находиться в России иностранный гражданин должен иметь действующий трудовой патент и продленный миграционный учет.

Те граждане, у которых нет трудового патента и миграционного учета, обязаны покинуть Россию до 30 сентября и пробыть на территории страны исхода минимум 90 суток.

Иностранцы, находящиеся в России незаконно, должны покинуть страну до этого срока. В противном случае нарушителей выдворят из России. 

В Федерации мигрантов России напомнили, что им всегда можно позвонить в кол-центр по телефонам: 89639974210, 89261307500. Электронные обращения принимают по адресу: info@fmr-online.ru.

Ранее в посольстве КР в РФ просили кыргызстанцев легализовать пребывание в РФ и завершить до указанного срока все необходимые процедуры (постановка на миграционный учет, заключение договора о найме на работу, регистрация).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208163/
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