Кыргызстанцы, живущие в Южной Корее, передали машины скорой помощи Баткену

Кыргызстанцы, живущие в Южной Корее, передали две машины скорой помощи Баткену. Об этом 24.kg сообщила заместитель акима Лейлекского района Максатай Керимбердиева.

По ее словам, 25 кыргызстанцев, проживающих в городе Инчхоне, передали Баткенскому и Лейлекскому районам кареты скорой помощи.

Как отметила Максатай Керимбердиева, санитарные автомобили переданы центрам общеврачебной практики сел Самаркандек и Кулунду. Кроме того, мигранты оказали гуманитарную помощь селам Кулунду, Джаны-Джер, Башкент и Маргунскому айыл окмоту в виде одежды, детских игрушек.