В Бишкеке 24 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 6 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Победы, Республиканской, Коммунарова, Рижской, Месароша, Кронштадтской, Панфилова, Бакаева, Чуйской;
- 9.00-17.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Серпухова, Корейской, Каракумской, Маликова, Алыбаева, переулок Оттукский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Ак-Туз, Камбар-Ата, Кен-Кол, Кен-Суу, Садыбакасова, Алты-Тутун, Чортекова, Арча-Бешик);
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Дорожной, Элебесова, переулок Красноярский;
- 12.00-14.00 — отрезки улиц Фере, Орозбекова, Мусоргского;
- 14.00-16.00 — отрезки улиц Бельской, Наманганской, Рабочей, переулки Адырский, Берликский;
- 9.30-17.00 — улица Токтоналиева, 80;
- 9.30-12.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Достоевского, Кара-Жыгач, Исакеева);
- 9.30-18.00 — улица Тоголока Молдо от улицы Васильева до улицы Щербакова.
У кого намечается той
Алтынбек Сулайманов
Родился 24 сентября 1972 года в селе Шанкол Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».
Памятные даты
День семьи, мира и согласия
20 октября 2011-го Жогорку Кенеш принял постановление, согласно которому ежегодно 24 сентября в республике будет отмечаться День семьи, мира и согласия.
В постановлении сказано: «Семья как основной институт общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря ей крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа».
Международный день караванщика
Ежегодно 24 сентября отмечается Международный день караванщика (International Day of caravan). Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.
Этот профессиональный праздник учрежден в 1995-м. В качестве даты праздника выбрали день рождения известного британского мореплавателя и навигатора XXVI-XXVII веков Уильяма Адамса.
Люди, которые меняли мир
Родился геолог Максут Сартбаев
Родился 24 сентября 1937 года во Фрунзе Киргизской ССР. Один из известнейших геологов Кыргызстана, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, академик Международной экологической академии Казахстана, член-корреспондент Инженерной академии КР, ветеран труда.
Был руководителем, ответственным исполнителем приоритетных научных программ и проектов АН СССР, НАН КР по изучению и комплексному использованию медных, ртутно-сульфидных, редкометалльных, золото-редкометалльных, нефтегазовых и неметаллических месторождений Кыргызстана.
Результаты его многолетних фундаментальных и научно-прикладных исследований обобщены и изложены в 165 научных работах, в том числе и в 15 монографиях, которые являются теоретической основой для прогнозирования и оценки рудоносности и нефтегазоности крупных регионов Тянь-Шаня.
Интересы Максута Сартбаева не ограничивались только профессией, он автор более десятка исторических и исследовательских работ, таких как «Казахи Кыргызстана. Прошлое и настоящее». В ней дана авторская интерпретация становления и развития казахско-кыргызских отношений с периода Караханидского государства (X-XII века) до наших дней.
Умер 13 июля 2016-го.
Куда сходить
Культура
- выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
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