Министр здравсоцразвития принял участие в Глобальном саммите по COVID-19

Министр здравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев принял участие в Глобальном саммите по COVID-19 «Завершить пандемию и вернуться к лучшему». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По ее данным, саммит инициирован президентом США Джо Байденом. Мероприятие предоставляет странам возможность обсудить актуальные вопросы взаимодействия и выработки новых форм и методов борьбы и противостояния коронавирусной инфекции, охватившей весь мир.

В своем выступлении Алымкадыр Бейшеналиев рассказал о проводимых в Кыргызстане мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19.

«Кыргызская Республика, как и все страны мира, столкнулась с масштабным кризисом в области здравоохранения, который по цепочке затронул все сферы жизнедеятельности. За это время, к большому сожалению, скончались много людей в разных странах мира, это невосполнимая потеря, однако еще больше жизней мы смогли спасти. Мы осознаем, что вакцинация — один из самых эффективных методов борьбы с COVID-19, и проводим массовую вакцинацию всего населения Кыргызстана, независимо от гражданства. Таким образом, мы берем на себя обязательство вакцинировать не менее 70 процентов населения страны», — сказал он.

Министр добавил, что Кыргызстан взял на себя обязательства в рамках реализации Международных медико-санитарных правил постоянно наращивать потенциал раннего выявления и реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, и недавно создали первый Операционный центр по чрезвычайным ситуациям в общественном здравоохранении с использованием цифровых технологий.

«Мы не можем быть уверены, что такие вспышки не появятся снова, однако мы все должны быть профессионально подготовлены, извлекая уроки из текущей ситуации. Пандемия не имеет границ и, как показала ситуация, также не имеет временных рамок, таким образом, только совместные скоординированные действия, укрепление международного сотрудничества обеспечат достижение глобальной безопасности здоровья и лучшей готовности к таким инцидентам. Уверен, что совместными усилиями мы все вместе сможем противостоять пандемии коронавирусной инфекции», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.