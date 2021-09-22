Как будут работать центры обслуживания населения. Утвержден график

Министерство цифрового развития утвердило регламент деятельности ЦОН при «Инфокоме». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в ЦОНы в Бишкеке и Оше, а также в Сокулукском и Аламединском районах Чуйской области приняты на работу более 20 сотрудников. Они принимают документы на оформление паспортов и заявления по проблемным ПИН.

С принятием нормативно-правовых актов министерству удалось организовать работу ЦОН по принципу бэк-офиса и фронт-офиса, говорится в сообщении.

Во фронт-офисе приемом граждан по вопросам паспортизации, корректировки и актуализации проблемных ПИН будут заниматься только операторы ГП «Инфоком». А сотрудники департамента регистрации населения и актов гражданского состояния в бэк-офисе будут проверять правильность заполнения анкет-заявлений и соответствие представленных документов требованиям законодательства.

За счет высвобождения сотрудников департамента для оказания услуг паспортизации будет усилен блок обслуживания граждан по вопросам регистрации актов гражданского состояния. Таким образом, уверены в министерстве, удастся заметно сократить очереди в загруженных ЦОНах.

Сообщается также, что в ведомстве обсуждают создание нового госпредприятия «Кызмат», которое будет «целенаправленно и системно заниматься усовершенствованием деятельности ЦОН».