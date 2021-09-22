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Общество

К популяризации и изучению кыргызского языка привлекут известных персон

Ко Дню государственного языка вновь запускается телепроект «Мы говорим, вы говорите». Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела Национальной комиссии по государственному языку Аида Ишеналиева.

По ее словам, проект направлен на повышение грамотности, а также развитие кыргызского языка среди представителей других национальностей, проживающих в стране.

«Он также направлен на то, чтобы людям легче было учить кыргызский язык. Мы хотим привлечь известных людей. Мы намерены развивать язык и в социальных сетях. Еще десять лет назад кыргызский язык было сложно учить, поскольку не было учителей, методики по изучению и учебников. Сейчас же Минобразования, Минкультуры и другие ведомства выпустили необходимые книги, в том числе и в электронном формате», — сказала Аида Ишеналиева.

Чиновница отметила, что проблема с изучением госязыка остро стоит в Бишкеке.

«Пять известных личностей других национальностей мы привлечем к проекту, они будут учить кыргызский. Каждый урок можно посмотреть на сайте или на странице в Facebook. Все предложения по развитию проекта граждане могут озвучить», — добавила Аида Ишеналиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207950/
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