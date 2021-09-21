У Казахстана изменится телефонный код с +7 на +997. Об этом со ссылкой на министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина сообщает Tengrinews.kz.

По словам чиновника, когда казахстанцы будут звонить за рубеж, на телефонах иностранцев будет отображаться слово «Казахстан».

«С прошлого года мы работаем с телекоммуникационными компаниями, чтобы добиться уникального для Казахстана международного кода. В результате этих переговоров у нашей страны появился независимый код +997. Готовятся соответствующие документы, принимаются меры по переходу на новый код», — отметил он.

В пресс-службе ведомства объяснили, что Казахстан зарезервировал +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ). С операторами связи проработан план перехода на новый международный телефонный код на сетях связи.

В то же время, согласно регламентациям МСЭ, с администрацией связи России будет проработан вопрос выхода Казахстана из зоны нумерации +7. После завершения процедуры международный союз присвоит РК новый код.

По планам министерства, Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025-го.

«Стоит отметить, что после выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Он используется в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года «Об использовании нумерации 7 — зоны всемирной нумерации» (подписанным 17 июня 2006-го между администрациями связи двух стран)», — добавили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.