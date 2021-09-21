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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID. Telegram-канал по продаже сертификатов больше недоступен

Telegram-канал по продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса больше недоступен.

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Ранее 24.kg сообщало о канале, который добавлял в базу данных привитых и выдавал электронный сертификат о получении одной дозы вакцины за 1 тысячу сомов. Для этого необходимо было сначала отправить свой идентификационный номер (ИНН). Фиктивно оформленные справки появлялись на официальном сайте vc.emed.gov.kg. Лишь после этого требовалось внести оплату.

Минздрав проводит свое расследование. Сколько человек могли получить подобным образом справку, пока не сообщается. Согласно статистике, всего в КР полный курс вакцинации прошли 572,8 тысячи человек, первую дозу получили 776,6 тысячи.

Ранее учителя жаловались редакции на принуждение к получению вакцины. Для работы образовательных учреждений в обычном режиме необходимо вакцинировать как минимум 70 процентов сотрудников, чтобы достичь коллективного иммунитета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207871/
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Вакцинация от COVID. Telegram-канал по продаже сертификатов больше недоступен