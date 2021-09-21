Вакцинация от COVID. Telegram-канал по продаже сертификатов больше недоступен

Telegram-канал по продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса больше недоступен.

Читайте по теме Сертификат о вакцинации продают в Telegram за 1 тысячу сомов. Учителя покупают

Ранее 24.kg сообщало о канале, который добавлял в базу данных привитых и выдавал электронный сертификат о получении одной дозы вакцины за 1 тысячу сомов. Для этого необходимо было сначала отправить свой идентификационный номер (ИНН). Фиктивно оформленные справки появлялись на официальном сайте vc.emed.gov.kg. Лишь после этого требовалось внести оплату.

Минздрав проводит свое расследование. Сколько человек могли получить подобным образом справку, пока не сообщается. Согласно статистике, всего в КР полный курс вакцинации прошли 572,8 тысячи человек, первую дозу получили 776,6 тысячи.