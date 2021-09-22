В Бишкеке 22 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 12 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-18.00 — отрезки проспекта Манаса, улиц Абдумомунова, Фурманова, Севастопольской, Руставели, Целинной, Сухомлинова, улица Московская, 184;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы 15-19-я);
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Саратовской, Пархоменко, Фрунзе, Комсомольской, Буденного, Салиевой, Шайыр, Тульской, Свободной, 8 Марта, Элебесова, Семипалатинской, Арычной, переулок Грозненский, улица Токтоналиева, 74, проспект Манаса, 80/1;
- 9.30-14.00 — отрезки улицы Широкой, переулки Томский, Зайсайский, Львовский, Тушинский.
13-22 сентября не будет газа:
- в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;
- в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».
13-24 сентября не будет горячей воды:
- в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;
- в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».
У кого намечается той
Данияр Аттокуров
Родился 22 сентября 1980 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Памятные даты
Утвержден герб Фрунзе
Герб Фрунзе утвержден 22 сентября 1978-го городским Советом народных депутатов.
Рисунок герба, созданный сотрудниками Фрунзегорпроекта Германом Мулявиным и Александром Согоновым, победил на открытом конкурсе к 100-летию города.
В центре расположен круглый орнамент, символизирующий богатство народной кыргызской культуры. Круг обрамлен зелеными листьями, отражавшими значение зелени в городе-саде. Листья поднимаются от зубьев шестерни — символа индустриального развития города. Над орнаментом — изображение палочки для взбивания кумыса (бишкека), напоминающее о старом названии города. Выше — белые вершины гор и надпись «ФРУНЗЕ».
Цвета — белый, красный, ультрамариновый, зеленый, бронзовый.
Существовал с 1978 по 1994 год.
Всемирный день без автомобиля
Всемирный день без автомобиля, ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.
Главный девиз: «Город как пространство для людей, пространство — для жизни».
Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997-м, а еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001-му к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Рузи Азимов
Родился 22 сентября 1925 года в селе Чукатепа ранее Ошской области (ныне Джалал-Абадской области). Участник Великой Отечественной войны, пулеметчик 1124-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза, красноармеец.
На фронте с 3 июня 1944-го. Участвовал в освобождении Белоруссии.
23 июня 1944 года у деревни Козоногово Шумилинского района Витебской области Белорусской ССР в решающий момент боя поднял бойцов в атаку. 25 июня 1944-го в числе первых форсировал Западную Двину в районе деревни Гринево, ворвался в траншею противника и уничтожил большое число вражеских солдат. В бою получил тяжелую контузию от близко разорвавшегося артиллерийского снаряда противника.
Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 22 июля 1944 года в 19 лет за проявленные в бою мужество и героизм.
После возвращения работал в колхозе. До 1974-го находился на хозяйственной и партийной работе, был председателем добровольного пожарного общества Джалал-Абада.
Умер в 2006 году.
Решением депутатов Джалал-Абадского городского кенеша от 27 марта 2007-го средней школе № 13 Джалал-Абада присвоено имя Рузи Азимова.
Родилась народная артистка СССР Айсулу Токомбаева
Родилась 22 сентября 1947 года. Советская кыргызская артистка балета, танцовщица, балетмейстер, хореограф, педагог, лауреат Государственной премии СССР.
В 1966-м ее приняли в состав солисток в Кыргызский театр оперы и балета. За все время своего творчества она показала себя как драматическая балерина. Айсулу Токомбаева исполнила партии Асель и Сильфиды, принимала участие в таких постановках, как «Лебединое озеро», «Спартак» и других.
В 1976 году ее удостоили Госпремии СССР за работу в постановке «Материнское поле».
После окончания танцевальной деятельности ее имя стало широко известно как балетмейстера и репетитора. В последние годы стало известно, что балерина уехала в Турцию и там преподает хореографию.
Куда сходить
Культура
- выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.