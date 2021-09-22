В Бишкеке 22 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 12 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — отрезки проспекта Манаса, улиц Абдумомунова, Фурманова, Севастопольской, Руставели, Целинной, Сухомлинова, улица Московская, 184;

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы 15-19-я);

9.30-19.00 — отрезки улиц Саратовской, Пархоменко, Фрунзе, Комсомольской, Буденного, Салиевой, Шайыр, Тульской, Свободной, 8 Марта, Элебесова, Семипалатинской, Арычной, переулок Грозненский, улица Токтоналиева, 74, проспект Манаса, 80/1;

9.30-14.00 — отрезки улицы Широкой, переулки Томский, Зайсайский, Львовский, Тушинский.

13-22 сентября не будет газа:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

13-24 сентября не будет горячей воды:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

У кого намечается той

Данияр Аттокуров

Родился 22 сентября 1980 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Памятные даты

Утвержден герб Фрунзе

Фото из интернета. Герб Фрунзе

Герб Фрунзе утвержден 22 сентября 1978-го городским Советом народных депутатов.

Рисунок герба, созданный сотрудниками Фрунзегорпроекта Германом Мулявиным и Александром Согоновым, победил на открытом конкурсе к 100-летию города.

В центре расположен круглый орнамент, символизирующий богатство народной кыргызской культуры. Круг обрамлен зелеными листьями, отражавшими значение зелени в городе-саде. Листья поднимаются от зубьев шестерни — символа индустриального развития города. Над орнаментом — изображение палочки для взбивания кумыса (бишкека), напоминающее о старом названии города. Выше — белые вершины гор и надпись «ФРУНЗЕ».

Цвета — белый, красный, ультрамариновый, зеленый, бронзовый.

Существовал с 1978 по 1994 год.

Всемирный день без автомобиля

Всемирный день без автомобиля, ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.

Главный девиз: «Город как пространство для людей, пространство — для жизни».

Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997-м, а еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001-му к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Рузи Азимов

Фото из интернета. Рузи Азимов

Родился 22 сентября 1925 года в селе Чукатепа ранее Ошской области (ныне Джалал-Абадской области). Участник Великой Отечественной войны, пулеметчик 1124-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза, красноармеец.

На фронте с 3 июня 1944-го. Участвовал в освобождении Белоруссии.

23 июня 1944 года у деревни Козоногово Шумилинского района Витебской области Белорусской ССР в решающий момент боя поднял бойцов в атаку. 25 июня 1944-го в числе первых форсировал Западную Двину в районе деревни Гринево, ворвался в траншею противника и уничтожил большое число вражеских солдат. В бою получил тяжелую контузию от близко разорвавшегося артиллерийского снаряда противника.

Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 22 июля 1944 года в 19 лет за проявленные в бою мужество и героизм.

После возвращения работал в колхозе. До 1974-го находился на хозяйственной и партийной работе, был председателем добровольного пожарного общества Джалал-Абада.

Умер в 2006 году.

Решением депутатов Джалал-Абадского городского кенеша от 27 марта 2007-го средней школе № 13 Джалал-Абада присвоено имя Рузи Азимова.

Родилась народная артистка СССР Айсулу Токомбаева

Фото из интернета. Айсулу Токомбаева

Родилась 22 сентября 1947 года. Советская кыргызская артистка балета, танцовщица, балетмейстер, хореограф, педагог, лауреат Государственной премии СССР.

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В 1966-м ее приняли в состав солисток в Кыргызский театр оперы и балета. За все время своего творчества она показала себя как драматическая балерина. Айсулу Токомбаева исполнила партии Асель и Сильфиды, принимала участие в таких постановках, как «Лебединое озеро», «Спартак» и других.

В 1976 году ее удостоили Госпремии СССР за работу в постановке «Материнское поле».

После окончания танцевальной деятельности ее имя стало широко известно как балетмейстера и репетитора. В последние годы стало известно, что балерина уехала в Турцию и там преподает хореографию.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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